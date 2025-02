American Football leicht verständlich

Einmal im Jahr ist die ganze Welt im Football-Fieber, oe24 gibt ihnen die wichtigsten Infos vor dem größten Sport-Event des Jahres.

Was ist die Super Bowl?

Die Super Bowl ist ein riesiges Sport-Event. Sie ist das Finale der Profi-Liga im Football in den USA. Diese Liga nennt sich National Football League. Die Abkürzung ist NFL. Die NFL besteht aus 32 Teams. Diese 32 Teams teilen sich in 2 Gruppen. In der Super Bowl spielen dann die Sieger von den beiden Gruppen gegeneinander. Wer gewinnt, ist Meister.

Die Super Bowl ist jedes Jahr im Februar. Es geht dabei nicht nur um den Sport. Auch rundherum wird eine große Show geboten. In der Pause von dem Spiel gibt es immer Auftritte von berühmten Musikern. Für viele Amerikaner ist der Super-Bowl-Tag eine ArtFeiertag.

Seit 1969 heißt das Finale der NFL Super Bowl. Eingefallen ist das Lamar Hunt. Ihm hat ein Team gehört. Seine Tochter spielte mit einem Spielzeug namens Super Ball. Das brachte ihn auf die Bezeichnung Super Bowl. Endspiele werden in den USA oft Bowls genannt. Bowl heißt auf Deutsch Schüssel.

So geht American Football

American Football ist englisch. Auf Deutsch bedeutet es "Amerikanischer Fußball". So nennt man die Sportart, weil sie aus den USA kommt. Manchmal sagt man nur Football. Beim American Football gibt es keinen runden Ball. Der Ball ist eher länglich und hat 2 spitze Enden. Bei einem Football-Match spielen 2 Teams gegeneinander. Bei jedem Team sind 11 Spieler auf dem Feld. Es gibt aber viele Wechselspieler. Das ganze Team hat aber über 50 Spieler. Ein Spiel hat 4 Viertel.

Das Spiel-Feld ist 110 Meter lang und 49 Meter breit. Es ist in 12 gleich große Abschnitte eingeteilt. Am Ende des Spiel-Feldes ist jeweils eine Endzone. In jeder Endzone befindet sich ein Tor. Das Tor besteht aus 2 Stangen in 3 Metern Höhe.

Beim Football muss man mit dem Ball in die Endzone auf der anderen Seite vom Spiel-Feld kommen. Man hat immer 4 Versuche, um mindestens ungefähr 10 Meter zu schaffen. Dafür kann der Ball geworfen oder getragen werden. Schafft man die 10 Meter nicht, bekommt die andere Mannschaft den Ball.

Kommt eine Mannschaft mit dem Ball in die Endzone ist das ein Touchdown. Ein Touchdown zählt 6 Punkte. Danach kann die Mannschaft noch einen Extra-Punkt versuchen. Dafür muss man den Ball durch die Tor-Stangen schießen. 3 Punkte gibt es für ein so genanntes Field Goal. Auch dafür wird der Ball durch die Stangen geschossen. Das versucht eine Mannschaft dann, wenn sie die Endzone im 4. Versuch nicht mehr erreichen kann. Die Mannschaft mit mehr Punkten gewinnt das Spiel.

Kansas City Chiefs spielen gegen die Philadelphia Eagles

Heuer spielen die Kansas City Chiefs in der Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles. Die Kansas City Chiefs haben die Super Bowl schon 2020, 2024 und 2023 gewonnen. Noch nie hat ein Team die Super Bowl 3 Mal hintereinander gewonnen. Die Kansas City Chiefs könnten also Geschichte schreiben. Die Super Bowl ist heuer am 9. Februar. Gespielt wird im Stadion in New Orleans. In das Stadion gehen 83.000 Zuschauer.

Jede Mannschaft hat ihre Superstars. Bei den Kansas City Chiefs ist Patrick Mahomes einer von den wichtigsten Spielern. Er ist der Quarterback vom . Der Quarterback lenkt und gestaltet das Spiel. Bei den Philadelphia Eagles ist Jalen Hurts der Quarterback. Auch er ist ein Superstar. Ebenso wie Travis Kelce von den Kansas City Chiefs.

Der Super-Bowl-Sieger bekommt die Vince Lombardi Trophy

Der Sieger der Super Bowl bekommt die Vince Lombardi Trophy. Das ist ein ganz berühmter Pokal. Der Pokal ist 3,5 Kilogramm schwer und 55 Zentimeter groß. Der silberne Pokal besteht aus einem Football und einer Säule. Der Name für den Pokal kommt von Vince Lombardi. Er war Trainer von den Green Bay Packers. Mit ihnen gewann er 2 Super Bowls. Die Vince Lombardi Trophy wird jedes Jahr neu hergestellt. Das Sieger-Team darf ihn behalten.

Super-Bowl-Sieger und Rekorde

Die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots sind die erfolgreichsten Teams der NFL. Beide haben jeweils 6 Mal eine Super Bowl gewonnen. Jeweils 5 Siege haben die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys.

Bei den Trainern hält Bill Belichick einen Rekord. Er hat die meisten Siege in der Geschichte der Super Bowl erreicht. 2 von 8 Siegen schaffte er mit den New York Giants. 6 Siege holte er mit den New England Patriots. Als Spieler erreichte Tom Brady 7 Siege. 6 Super Bowls gewann er mit den New England Patriots, eine mit den Tampa Bay Buccaneers.

Es gibt aber auch Teams, die noch nie in einer Super Bowl gespielt haben. Das sind die Cleveland Browns, die Detroit Lions, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars.

Halbzeit-Show mit US-Rapper Kendrick Lamar

Bei der Super Bowl geht es nicht nur um Football. Viele Menschen freuen sich auch besonders auf die Halbzeit-Show. Die Halbzeit-Show ist in der Pause von der Super Bowl. Die Show dauert 15 Minuten. Heuer tritt US-Rapper Kendrick Lamar bei der Halbzeit-Show auf. Es ist bereits sein 2. Auftritt bei der Super Bowl. Im Jahr 2022 trat er gemeinsam mit Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem und 50 Cent auf.

Bei der Halbzeit-Show sind schon viele Stars aufgetreten. Dazu gehören zum Beispiel Lady Gaga, die Rolling Stones, Bruce Springsteen, Madonna, Michael Jackson, Rihanna und Beyoncé.

NFL-Star Kelce und US-Sängerin Swift als Traumpaar

Travis Kelce ist ein Football-Spieler. Er spielt für die Kansas City Chiefs. Bis vor einiger Zeit kannten ihn hauptsächlich Football-Fans. Seit er mit der US-Sängerin Taylor Swift zusammen ist, kennen ihn viel mehr Menschen. Die beiden machten ihre Beziehung im Sommer 2023 öffentlich. 2024 gewannen die Kansas City Chiefs die Super Bowl. Nach dem Sieg küssten sich Swift und Kelce auf dem Rasen. Die Bilder gingen um die Welt.

Swift ist immer wieder bei den Spielen von den Chiefs. Kelce wiederum besucht Swift bei ihren Konzerten. Für beide ist es nicht die erste Beziehung in der Öffentlichkeit. Swift hatte bereits viele prominente Freunde. Zu ihnen gehören etwa Joe Jonas, Taylor Lautner oder Harry Styles. Kelce hatte im Jahr 2016 sogar seine eigene Dating-Show. In dieser Show machten 50 Frauen mit.

Eintritts-Karten für Super Bowl sind teuer

Wenn man sich die Super Bowl im Stadion ansehen will, braucht man eine Eintritts-Karte. Sehr viele Menschen wollen eine Eintritts-Karte. Die Karten-Preise hängen vom Ort des Spiels ab. Aber auch die spielenden Teams beeinflussen den Preis. Der günstigste Eintritts-Preis ist heuer bei rund 6.600 Dollar. Das sind umgerechnet 6.340 Euro. Der durchschnittliche Karten-Preis liegt bei 9.500 Dollar.

Die Eintritts-Karten werden aufgeteilt. Die beiden Super-Bowl-Teams teilen sich 35 Prozent von den Karten. Das Gastgeber-Team erhält 5 Prozent. Die übrigen 29 NFL-Teams erhalten jeweils 1 Prozent von den Eintritts-Karten.

Werbung während Super Bowl sehr wichtig

Millionen Menschen schauen sich die Super Bowl im Fernsehen an. Deshalb sind Werbungen während der Super Bowl für Firmen besonders interessant. Die Werbe-Zeit während dem Spiel ist die teuerste im Jahr. Um ihre Werbung zeigen zu können, geben Firmen Millionen aus. Im Vorjahr kosteten 30 Sekunden rund 7 Millionen Dollar. In den Werbe-Filmen sind viele Stars zu sehen. Zwischen den werbenden Firmen gibt es inzwischen eine Art Wettbewerb. Jeder will den besten Werbe-Film zeigen.