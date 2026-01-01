Alles zu oe24VIP
Polizei rettet Familie aus vereistem Auto
Panne

Polizei rettet Familie aus vereistem Auto

01.01.26, 15:00
Eine Familie mit drei Kindern saß in der Silvesternacht nach einer Autopanne in einem vereisten Fahrzeug fest. Die Wiener Polizei rettete die bereits frierenden Insassen.

Wien. Eine fünfköpfige Familie ist nach einer Pkw-Panne in Wien-Donaustadt wohl vor einer frostigen Silvesternacht bewahrt worden. Beamte der Landesverkehrsabteilung registrierten das Fahrzeug, das nach einem technischen Defekt plötzlich zum Stillstand gekommen war, im Bereich der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) auf der Höhe der Ausfahrt Hermann-Gebauer-Straße. Im Wagen, dessen Scheiben innen und außen bereits vereist waren, fanden sie dann die frierenden Insassen vor.

Für ein erstes Aufwärmen wurde die Familie gleich einmal in den Funkwagen gebracht. Sie war in Richtung Tschechien unterwegs gewesen und das bereits seit 20 Stunden, ehe der Pkw den Dienst quittierte, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Nachdem ein Weiterfahren aber nicht mehr möglich war, suchten die Beamten ein freies Hotelzimmer und brachten die Familie dorthin. "Die drei Kinder der Familie im Alter von sechs bis zwölf Jahren zeigten sich trotz der Kälte und der misslichen Lage sehr erfreut über die Hilfe samt Mitfahrt in einem richtigen Polizeiauto", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

