Verstappen holt sich Kanada-Pole nach Regenschlacht von Montreal

Das Qualifying zum GP von Kanada am Sonntag wurde von starken Regenfällen beeinflusst. Am Ende sicherte sich Super-Bulle Max Verstappen mit der schnellsten Rennrunde die Pole Position für das Rennen. Großer Gewinner war neben dem WM-Leader Haas-Pilot Niko Hülkenberg, der Zweiter wurde.

Max Verstappen greift am Sonntag nach dem 100. Sieg des Formel-1-Rennstalls Red Bull Racing. Dem Niederländer gelang im Qualifying für den Großen Preis von Kanada am Samstag die 25. Pole Position seiner Karriere. Die Überraschung bei zunächst wechselhaften Bedingungen und dann immer heftigerem Regen lieferte aber der Deutsche Nico Hülkenberg, der seinen Haas auf den zweiten Platz stellte. Dritter wurde Fernando Alonso im Aston Martin.

Die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell kamen auf die Plätze vier und fünf. Beim Rennen am Sonntag (ab 20 Uhr im Sport24-Liveticker) soll es den Prognosen gemäß trocken bleiben.

+++ Das Qualifying im Live-Ticker zum Nachlesen +++



Ferrari-Pilot Charles Leclerc (11.) und der WM-Zweite Sergio Perez (12.) im Red Bull blieben in Q2 auf der Strecke. Die Bestzeit in diesem Segment stellte Williams-Pilot Alexander Albon auf, der schließlich auf dem zehnten Platz landete. Der Thai-Brite hatte zum richtigen Moment die Trockenreifen aufgezogen. Auf nasser Strecke fand die Konkurrenz in Q3 dann kein Mittel gegen Regen-Spezialist Verstappen, dem eine schnelle Runde reichte.

Rote Flagge sorgt für Hülkenberg-Glück

Die Session wurde bei noch 7:11 Minuten auf der Uhr mittels Roter Flaggen unterbrochen, nachdem der McLaren von Oscar Piastri nach einem Dreher mitten auf dem Kurs stehengeblieben war. Nach Wiederaufnahme des Qualifyings war der Untergrund noch nasser, somit blieb Verstappen vor Hülkenberg.

Verstappen jagt am Sonntag seinen 41. Grand-Prix-Sieg. Gelingt ihm dieser, hätte der 25-Jährige in seiner Karriere bereits so viele geschafft wie der 1994 verstorbene Dreifach-Champion Ayrton Senna. Für Red Bull geht es um den 100. Sieg seit der Team-Gründung. Der österreichisch-britische Rennstall hatte 2005 seine erste Saison in der Formel 1 bestritten.