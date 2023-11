Saudischer Prinz ließ seine Falken in Linienjet fliegen

Von Polizei verfolgt - 20-Jähriger sprang in eiskalten Fluss und starb Jener Mann, der am Sonntag auf der Flucht vor der Polizei im Salzburger Pongau in die eiskalte Salzach gesprungen ist und nach seiner Bergung reanimiert werden musste, ist noch am selben Abend im Uniklinikum Salzburg gestorben. Davor war e mit einem Kastenwagen Amok gefahren. War er ein Schlepper?