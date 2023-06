Tierisches Chaos am Airport: Katzen bedrohen Flugverkehr

Es wird sogar eine Blitzaktion geplant, um die Samtpfoten einzufangen und an einem sicheren Ort unterzubringen.

Tierisches Chaos am Flughafen! Statt Klimaproblemen machen diesmal freche Vierbeiner den Flugverkehr unsicher. Laut Medienberichten ist das Katzenproblem am Flughafen schlimmer als gedacht. Die süßen Fellknäuel verstecken sich auf Start- und Landebahnen, was eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit der Flüge darstellt.

Tagsüber halten sie sich in Hohlräumen und Luftkanälen des Rollfelds auf oder schleichen sich in die Zugänge, wo die Flughafenfahrzeuge ein- und ausfahren. Um das Problem in den Griff zu bekommen, werden Vertreter des Flughafens und Tierschutzverbände in den kommenden Tagen zu einer Krisensitzung zusammenkommen.

Es wird sogar eine Blitzaktion geplant, um die Samtpfoten einzufangen und an einem sicheren Ort unterzubringen. Die Frage, warum sich die Katzen ausgerechnet den Flughafen als Aufenthaltsort ausgesucht haben, bleibt vorerst unbeantwortet. Möglicherweise wurden sie in der Nähe ausgesetzt, spekulieren Experten. Es bleibt abzuwarten, wie diese tierische Angelegenheit gelöst wird.