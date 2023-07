Darum steigert das Trinken von Rotwein unsere Libido

Die Autoren des neuen Berichts, der im Journal of Clinical Medicine veröffentlicht wurde, fanden zahlreiche Belege dafür, wie Rotwein Männern und Frauen zu einem gesunden Sexualleben verhelfen kann.

Polyphenole sind die Verbindungen im Rotwein, denen ein Großteil der libidosteigernden Wirkung des Getränks zugeschrieben wird.

Studie bringt klare Ergebnisse

Neben Rotwein sind Polyphenole auch in dunkler Schokolade, Tee, Kräutern und bestimmten Obst- und Gemüsesorten enthalten. Polyphenole haben starke antioxidative Eigenschaften, die freie Radikale und andere Chemikalien daran hindern, oxidativen Stress zu verursachen, der die Zellen schädigen kann. Oxidativer Stress wird mit zahlreichen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Krebs, Herzkrankheiten, Schlaganfall, Arthritis, Immunstörungen, Emphysem, Parkinson-Krankheit und andere Erkrankungen, so Medical News Today.

Die Vitamine A, C und E sowie Beta-Carotin, Lycopin und Lutein sind ebenfalls starke Antioxidantien. Die Forschung ergab, dass die Antioxidantien in Rotwein die Gesundheit der Blutgefäße verbessern können, so dass mehr Blut fließen kann, was zur Aufrechterhaltung einer Erektion beiträgt. Rotwein kann auch den Testosteronspiegel erhöhen, das Hormon, das bei Männern und Frauen für den Sexualtrieb verantwortlich ist.

"Faszinierenderweise zeigten Frauen, die mäßig (ein bis zwei Gläser pro Tag) Rotwein konsumierten, höhere Werte für sexuelles Verlangen und Lubrikation mit einer allgemeinen Verbesserung der sexuellen Funktion im Vergleich zu Abstinenzlerinnen", schreiben die Autoren. Die Forscher fanden auch heraus, dass das Vorhandensein von Ethanol in Rotwein und dessen Wechselwirkung mit Polyphenolen ebenfalls eine Rolle dabei spielen kann, wie Rotwein das Fortpflanzungssystem beeinflusst.

Zusammenfassend stellten die Autoren des Berichts fest, dass "Rotwein, wenn er in Maßen konsumiert wird, für Patienten mit erektiler Dysfunktion potenziell vorteilhaft sein kann und die Fortpflanzungsfunktion durch Mechanismen, die von den gefäßerweiternden Eigenschaften des Rotweins und seinen antioxidativen Eigenschaften abhängen, positiv beeinflussen kann".