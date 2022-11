'Safe Cities Index': Das sind die sichersten Städte der Welt

Für viele spielt die Sicherheit des Reiseziels zu einem der obersten Punkten bei der Urlaubswahl. Der Safe Cities Index kürt jährlich die sichersten Städte der Welt.

Alle zwei Jahre kürt der Safe Cities Index die sichersten Städte der Welt. Bereits im Jahr 2021 kam es im inoffiziellen Ranking zu einer Überraschung, da lagen die beiden Städte Kopenhagen und Toronto in Front. Davor waren stets Städte wie Tokio und Singapur an der Spitze des Rankings. Grund für die Änderung: Erstmals wurde auch die Corona-Sterberate in die Bewertung einberechnet.



Insgesamt wurden 60 Städte in den Bereichen digitale Sicherheit, persönliche Sicherheit, Infrastruktur, Umweltfaktoren und Gesundheit bewertet. Tokio stürzte nach drei ersten Plätzen in Folge 2021 auf den fünften Platz ab. Das Ranking der Top Ten der sichersten Städte birgt auch einige Überraschungen, hier die ganze Liste.

Kopenhagen (Dänemark) Toronto (Kanada) Singapur (Singapur) Sydney (Australien) Tokio (Japan) Amsterdam (Niederlande) Wellington (Neuseeland) Hongkong (China) Melbourne (Australien) Stockholm (Schweden)

Auch die unsichertsen Städte wurden ausgerechnet. Hier die Liste der unsichersten Städte anhand des Safe Cities Index: