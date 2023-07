Larry Nassar, der verurteilt wurde, während seiner Zeit als Sportarzt mehrere Turnerinnen sexuell missbraucht zu haben, wurde in einem Bundesgefängnis mehrfach niedergestochen.

Am Sonntag wurde Nassar im US-Gefängnis Coleman in Florida von einem Mitgefangenen angegriffen und in den Rücken und die Brust gestochen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Associated Press mitteilten.

Lange Haftstrafe

Nassar verbüßt derzeit eine Haftstrafe von 40 bis 175 Jahren, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Sportlerinnen verurteilt worden war. Der Missbrauch, der an der Michigan State University stattfand, wo er als Sportarzt tätig war, wurde erstmals in einer Untersuchung des Indianapolis Star im Jahr 2016 bekannt. Nassar arbeitete auch bei USA Gymnastics, einer Einrichtung, die Olympioniken trainiert, und missbrauchte dort Sportler.

Besonders brisant: Er betreute auch den Turn-Superstar Simone Biles. Während der Anhörung zur Verurteilung von Nassar im Jahr 2018 gaben mehr als 150 Frauen und Mädchen Erklärungen über den Missbrauch ab, den sie durch Nassar erlitten haben.

Letztes Jahr reichten etwa 90 Nassar-Opfer, darunter die ehemalige Olympionikin Simone Biles, eine Reihe von Schadensersatzklagen gegen die Bundesregierung ein und forderten das FBI auf, für sein Missmanagement der sexuellen Missbrauchsvorwürfe zu zahlen.