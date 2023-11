Ex-Model (62) startet jetzt auf OnlyFans durch

Sie betrachtet ihre Präsenz als ermutigend für Frauen ihres Alters und hofft auf weitere Modeljobs.

Das ehemalige Supermodel Carol Alt (62) tritt nach einer erfolgreichen Karriere in der Modell- und Schauspielbranche in die Welt von Onlyfans ein. Die Ikone der 80er-Jahre, die einst die Titelseiten von "Harper's Bazaar" und "Vogue" zierte, hofft auf frischen Wind in der Modeindustrie durch ihre Präsenz auf der Plattform.

Neue Karriere

Seit den 80er-Jahren brillierte Alt nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch als Geschäftsfrau und Autorin. Neben eigenen Produktlinien und Fitnessvideos eroberte sie auch die Leinwand. Seit 1986 liegt ihr Fokus auf der Schauspielerei, begleitet von einer lebenslangen Rohkost-Ernährung, die sie als Schlüssel zu ihrer Schönheit und Jugend betrachtet.

Nun, im Alter von 62 Jahren, startet Carol Alt eine neue Karriere auf Onlyfans. Sie betrachtet ihre Präsenz als ermutigend für Frauen ihres Alters und hofft auf weitere Modeljobs. "Ich möchte, dass die Leute wissen, wie ich heute aussehe", erklärt sie gegenüber "PageSix". Das Alter definiere sie nicht, und sie wolle Frauen in jedem Alter stärken.

Trotz Onlyfans' Ruf für erotische Inhalte betont Alt, dass ihre Darstellungen nicht zu explizit sein werden. Sie plant, einen Teil ihrer Einnahmen für wohltätige Zwecke im Bereich der psychischen Gesundheit von Frauen zu spenden. Alt unterstreicht, dass es zwar sexy Bilder von ihr geben wird, jedoch keine Nacktaufnahmen.