Pop-Superstar Ed Sheeran zeigt sein großes Herz und leert seinen Kleiderschrank für den guten Zweck. Ganze 445 Stücke, darunter Unterwäsche und Fanartikel, werden ab dem 16. November auf der eBay-Seite des East Anglia's Children's Hospices (EACH) versteigert. Doch Achtung: Die Wäsche ist ungewaschen.

Souvenir für Samler

"Ed Sheeran (32) gibt für den guten Zweck seine letzten Hemden und Unterhosen her. Der Sänger versteigert zugunsten des East Anglia's Children's Hospices (EACH) 445 seiner Kleidungsstücke," berichtet die britische Presse.

Der Sänger, der das Kinderkrankenhaus seit 2014 unterstützt, hat großzügig Unterhosen, Pullover, Hosen, Mützen, Socken und sogar Fanartikel seines Lieblingsfussballvereins Ipswich Town gespendet. Die Hälfte der 149 Unterhosen soll sogar vom Superstar selbst getragen worden sein. Doch was besonders auffällt: Kein Stück wurde gewaschen oder gebügelt. Alles bleibt so, wie es aus Ed Sheerans Kleiderschrank kam.

Die Auktion wird in drei Etappen abgehalten, beginnend am 16. November, gefolgt von weiteren am 26. November und 3. Dezember. Insgesamt 186 Stücke kommen noch in diesem Jahr unter den Hammer, weitere 239 folgen im nächsten Jahr. Die Startgebote für die ungewaschene Promi-Garderobe beginnen bei erschwinglichen 9,99 britischen Pfund pro Stück.