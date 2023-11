Heino pflegte seine Hannelore in Tirol

Hannelore verbrachte ihre letzten Tage im Haus in Kitzbühel.

Heino trauert um seine Ehefrau Hannelore. Die 82-jährige starb vor wenigen Tagen im gemeinsamen Haus in Kitzbühel. Der Sänger befand sich zu der Zeit in Berlin zur Aufzeichnung einer TV-Show, als er die traurige Nachricht bekam und ist am Boden zerstört, wie "Bild" berichtet.

Das Paar hatte seinen Wohnsitz vor ein paar Jahren von Deutschland nach Tirol verlegt. Die gebürtige Österreicherin Hannelore (sie stammte aus Linz) liebte das Haus mit dem Blick auf den Wilden Kaiser. Zuletzt musste sie bereits im Krankenhaus in St. Johann behandelt werden. Die letzten Tage verbrachte sie nun in ihrem geliebten Haus in Kitzbühel und wurde dort von ihrer großen Liebe gepflegt.

Heino lernte Hannelore 1972 in der Kitzbüheler Tenne kennen und lieben. Sie saßen gemeinsam in der Jury zur Wahl der Miss Austria und Heino drehte zu der Zeit gerade den Film "Blau blüht der Enzian". 1979 folgte die Hochzeit, die bis zum Tod hielt.