× Neue Star Wars Ausstellung rockt die Stadthalle

Ab Donnerstag wird Stadthalle zur Star-Wars-Galaxie. Die Fan-Ausstellung "The Fans Strike Back" liefert über 1.000 einzigartige, nostalgische Sammelobjekte. Von R2-D2 bis Darth Vader.

Auf den nächsten Film – also Episode X – müssen sich "Star-Wars"-Fans noch bis Mai 2026 gedulden. Jetzt verkürzt eine neue Ausstellung die Wartezeit. Am Donnerstag öffnet "The Fans Strike Back" in der Wiener Stadthalle seine Pforten. Bis zum 11. Februar gibt es bei der von Fans kuratierten Schau im Studio F auf 1.300 Quadratmetern mehr als 1000 einzigartige, nostalgische Sammelobjekte zu bestaunen.

Vom Anakin Skywalkers Lebensgroßen Podracer über den Thron des Imperators bis zu gleich 10 unterschiedlichen Kommando Brücke der Sternzerstörer. Dazu liefert eine Manigfaltige Lichtschwerter Sammlung, die große R2-D2 Kollection mit über 120 Fan-Artikel und eine einzigartige Virtual-Reality-Erfahrung, ein "Star-Wars"-Experience, die schon in London, Paris und New York zigtausende Fans begeisterte.

Von Fans für Fans kuratiert, bietet "The Fans Strike Back "mit einer einzigartige Virtual-Reality-Erfahrung auch eine ganz besonder intergalaktische Immersion, die alle Sinne in die Welt der ikonischen Saga entführt und die Besucher für ein paar Minuten durch die Galaxis reisen lässt. Die kosmische Szenographie wird in einem eigens gestalteten immersiven Raum im Rahmen eines 360-Grad-Erlebnis hautnah erlebbar.