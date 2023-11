Heinos Hannelore nach Herzstillstand gestorben

Hannelore erlitt einen sogenannten Sekunden-Tod durch plötzlichen Herzstillstand. Sie starb im Alter von 82 Jahren.

Traurige Gewissheit. Nachdem sich der Gesundheitszustand von Hannelore, der Ehefrau von Volkssänger Heino (84), bereits vor einigen Tagen verschlechtert hatte, gibt es nun traurige Gewissheit: Die 82-Jährige ist gestorben. Sie erlitt einen sogenannten Sekunden-Tod durch plötzlichen Herzstillstand, wie "Bild" berichtet. Hannelore schloss für immer friedlich die Augen im gemeinsamen Ehebett.

Demnach starb Heinos Lebensliebe bereits am 8. November im gemeinsamen Haus in Kitzbühel. Heino befand sich gerade in Berlin zur Aufzeichnung einer TV-Show, als er die traurige Nachricht erhielt und ist am Boden zerstört.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

Zuvor hatte auch Heino schon mit Hannelore telefoniert, da gab es noch kein Anzeichen dafür, dass es ihr schlecht ging. Rein vorsorglich rief Heinos Manager Helmut Werner den Rettungsdienst und entschied, die Proben für eine TV-Show in Berlin abzubrechen und mit Heino die Rückreise nach Kitzbühel anzutreten.

Als der Notarzt innerhalb weniger Minuten nach dem abgesetzten Anruf im Haus eintraf, war Hannelore schon nicht mehr ansprechbar. Der Arzt leitete noch Wiederbelebungsversuche ein, die leider erfolglos blieben.