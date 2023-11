Rennpferd auf Meth und Koks läuft allen davon

Das gefundene Steroid, Stanozolol, ist eine anabole Substanz, die die Leistung steigert und oft von Bodybuildern verwendet wird.

Der Pferderennsport wird von einem Doping-Skandal erschüttert. Halina Jibays siegreiches Rennpferd wurde nach einem triumphalen Sieg mit Kokain und Crystal Meth erwischt. Die Besitzerin wurde zu einer Geldstrafe und einer zweijährigen Sperre verurteilt, während das Pferd für die nächsten 12 Monate von allen Wettrennen in Malta ausgeschlossen wurde.

Milde Strafe

Die Besitzerin, deren Name noch nicht bekannt ist, wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe von £ 305 belegt. Trotz schwerwiegender Vorwürfe wurde die Strafe als die niedrigstmögliche festgelegt. Der Jockey Clint Vassallo bleibt scheinbar unbehelligt.

© YouTube - Malta Equidrome

Die Untersuchung des Malta Racing Club förderte beunruhigende Ergebnisse zutage. Ein unabhängiges Labor in Paris entdeckte nicht nur Kokain, sondern auch Crystal Meth, Ketamin und Steroide im Urin von Halina Jibay. Diese Substanzen können die Herzfrequenz und den Blutdruck dramatisch erhöhen, was zu einem lebensbedrohlichen Herzinfarkt führen kann.

Das gefundene Steroid, Stanozolol, ist eine anabole Substanz, die die Leistung steigert und oft von Bodybuildern verwendet wird. Die Besitzerin wurde nach ihrem Sieg im 2.140-Meter-Rennen am 1. Oktober erwischt.

Das Pferd, das normalerweise von einem Wagen gezogen wird, der an das Tier gebunden ist, wird nun für ein Jahr von Rennen in Malta ausgeschlossen. Die maltesische Polizei wird voraussichtlich einen detaillierten Bericht vorlegen, während der Jockey und der Besitzer in den kommenden Tagen vermutlich befragt werden.