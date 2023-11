Badegäste laufen um ihr Leben: DAS ist der Grund

Schock am Strand von Zihuatanejo: Ein unerwarteter Badegast versetzte die Urlauber in Angst und Schrecken. Letzte Woche sorgte ein Krokodil für Aufsehen, als es seelenruhig ins Meer schwamm. Ein Video, das die Szene zeigt, verbreitete sich rasch im Netz.

Der Clip enthüllt das ungewöhnliche Schauspiel: Das Reptil bahnt sich seinen Weg durch den Strand, während ein Rettungsschwimmer verzweifelt die Badegäste warnt. Einige Sonnenanbeter eilen eiligst aus dem Wasser, während das Krokodil gelassen seine Bahnen zieht.

#Mexico ???????????? Crocodile captured on the beach of #Zihuatanejo.



Given the sighting of the animal, the municipal government ordered the erection of a cyclone mesh to protect bathers.#beachlife #beachvibes #AnimalLovers #Dundee pic.twitter.com/R1Q0aivtGJ