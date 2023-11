Entführte Hamas-Geisel soll Kind in Gefangenschaft gebären

Der dramatische Brief enthüllt auch, dass insgesamt 32 Kinder in der Gewalt der militanten Palästinenserorganisation und ihrer Verbündeten im Gazastreifen sind, darunter auch ein zehn Monate altes Baby.

In einem Gesprächmit der First Lady der USA, Jill Biden, enthüllt Sara Netanyahu, Gattin des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, die Details der Entführung israelischer Geiseln durch die Hamas. In einem Brief, der vom Büro Netanyahus veröffentlicht wurde, berichtet sie von einer schwangeren Geisel, die in der Gewalt der Hamas ein Kind zur Welt brachte.

Kind in Gefangeschaft bekommen

"Eine der entführten Frauen war schwanger", schreibt Sara Netanyahu (65) im Brief. "Sie brachte ihr Kind in der Gefangenschaft der Hamas zur Welt. Sie können sich wie ich nur vorstellen, was dieser jungen Mutter durch den Kopf gehen muss, während sie mit ihrem Neugeborenen von diesen Mördern festgehalten wird."

Der dramatische Brief enthüllt auch, dass insgesamt 32 Kinder in der Gewalt der militanten Palästinenserorganisation und ihrer Verbündeten im Gazastreifen sind, darunter auch ein zehn Monate altes Baby. Sara Netanyahu appelliert an Jill Biden und andere weltweite First Ladies, sich gemeinsam für die "sofortige Freilassung der Kinder" und anderer Geiseln einzusetzen.