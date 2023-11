Mann mit 35-Zentimeter Penis spricht über sein bestes Stück

Er hat es sogar geschafft, Prominente zu beeindrucken, die angeblich Sex mit ihm wollten.

Nicht durch schauspielerisches Talent oder eine einzigartige Geschäftsidee, sondern dank seines beeindruckenden Körperteils wurde Falcon weltberühmt. Sein erigierter Penis misst unglaubliche 34,29 Zentimeter, mehr als doppelt so viel wie der globale Durchschnitt. Selbst Hollywood-Stars dürften bei dieser Nachricht aufhorchen.

Auftritt in Shows

Seit seinem Auftritt in der HBO-Dokumentation "Private Dicks: Men Exposed" von 1990 ist Falcon in aller Munde. Er hat es sogar geschafft, Prominente zu beeindrucken, die angeblich Sex mit ihm wollten. Auf Social-Media-Plattformen teilt er großzügig Fotos von sich und seinem beeindruckenden besten Stück, die selbst den hartgesottensten Betrachter in Staunen versetzen.



Kürzlich sorgte der selbsternannte Rekordhalter erneut für Aufsehen, als er ein Nacktbild aus seinen jüngeren Jahren veröffentlichte. Obwohl er damals erst 29 war, präsentierte er bereits stolz sein außergewöhnlich großes Geschlechtsorgan.



Doch Falcon will mehr. In einem überraschenden Schritt plant er, sein ungewöhnliches Merkmal auf die große Leinwand zu bringen. Trotz erfolgreicher Auftritte in TV-Serien wie "Law & Order" und "The Sopranos" behindert ihn seine Größe oft bei ernsthaften Rollen.



"Irgendwie macht es mich für Film und TV unattraktiv, für meine Größe bekannt zu sein", gesteht Falcon.