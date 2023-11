Kein Scherz: F1-Fahrer bekommen in Las Vegas Gratis-Sex

Große Aufregung vor dem geplanten Las Vegas-Spektakel in der Formel-1. Ein Bordell bietet den Fahrern Gratis-Sex an.

Kurioses Sex-Angebot für alle F1-Fahrer in Las Vegas. Ein Bordell bietet allen Fahrern Gratis-Sex an und allen Teammitarbeitern 50 % auf alle Dienste. Konkret geht es um die berühmte Hünherfarm, die den F1-Stars das unmoralische Angebot machen.

Aufregung um Interview

"Jeder Fahrer, der mein Herz zum Rasen bringen und die Formel 1 mit mir und Addison feiern möchte, wird mit 100 % kostenlosem Beischlaf verwöhnt. Unser Rabatt hilft den Besuchern und Einwohnern von Las Vegas, mit ein paar großzügigen Damen etwas Dampf abzulassen, damit sie sich während der Rennwoche entspannen können", so eine Mitarbeiterin gegenüber TMZ.

"Jeder, der die Formel 1 in Vegas möglich gemacht hat, verdient eine Pause, und wir sind hier, um ihm ein wenig Anerkennung zukommen zu lassen." Am Wochenende steht die Las Vegas-Show an, es bleibt abzuwarten, ob ein Fahrer das unmoralische Angebot annehmen wird.