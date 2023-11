Kaltstart: Formel-1 zittert vor Las Vegas-GP

Die Zuschauer im Spielerparadies sollten jedoch die Winterjacke einpacken, es wird nämlich frostig.

Am Wochenende soll die größte F1-Show aller Zeiten über die Bühne gehen. Das Rennen ist für die Weltmeisterschaft aber bereits seit langem unerheblich, Max Verstappen steht schon seit Monaten als neuer Weltmeister fest.

Tiefe Temperaturen

Doch in der Wüste von Nevada will die Formel-1 den US-Boom voll abschöpfen, die Ticketpreise waren nahezu unleistbar. Es wurden sogar Tickets "ohne Sicht" zu absurden Preisen angeboten.

Die Zuschauer im Spielerparadies sollten jedoch die Winterjacke einpacken, es wird nämlich frostig. Bisher wurde in Kanada 1972 Temperaturen von rund fünf Grad gemessen, diesmal könnte es noch kälter werden. Je nach Wetterprognose sollen die Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad liegen. Den Verantwortlichen spielen auch die Fahrzeiten nicht in die Karten. Das Qualifying am Samstag startet um Mitternacht und der Grand Prix selbst um 22:00. Der Grund ist einfach: Die europäischen Zuseher sollen erträgliche TV-Zeiten bekommen. Die Qualifikation startet bei uns um 9:00, der Grand Prix am Sonntag um 7:00.