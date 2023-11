In dieser Serie wird Mick Schumacher 2024 nicht am Start sein

Seine bisherige Formel-1-Karriere mit 43 Starts in den Saisons 2021 und 2022 war geprägt von Unbeständigkeit

Die Motorsportwelt wartet darauf, wo Mick Schumacher, Sohn der Rennlegende Michael Schumacher, an den Start gehen wird. In einem Interview mit Tuttomotori machte der ehrgeizige Fahrer seine Absichten bezüglich der Formel E klar: "Um ganz ehrlich mit Ihnen zu sein: Nein."

Klare Aussage

Der Grund für seine Abneigung gegen die Elektrorennserie? Schumacher ist ein Anhänger des klassischen Motorsports: "Ich mag Old-School-Autos, den V8, den Geruch, die Flammen und alles andere. Das ist es, was mich interessiert." Diese klaren Worte verdeutlichen seine Leidenschaft für den traditionellen Benzinbetrieb.

© Getty ×

Die Formel E, als Elektroauto-Äquivalent zur Formel 1, fällt somit für den jungen Fahrer aus. Als Sohn einer Motorsportdynastie, in der das Rennfieber in den Genen liegt, sucht Schumacher weiterhin nach einem Cockpit in der Königsklasse des Motorsports.Seine bisherige Formel-1-Karriere mit 43 Starts in den Saisons 2021 und 2022 war geprägt von Unbeständigkeit. Doch sein Wille, zurückzukehren, ist ungebrochen. Kürzlich testete er für das Alpine-Team und zeigte Interesse an den 24 Stunden von Le Mans.Mercedes-Teamchef Toto Wolff signalisiert Interesse, Schumacher als Testfahrer zu behalten, betont jedoch, dass dies von Schumachers Beteiligung bei Alpine abhängt.