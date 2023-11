Nach Pro-Israel-Post: Insta-Account von Tottenham-Star gesperrt

Ein Tottenham-Star wurde bei Instagram gesperrt, nachdem er einen Beitrag hochgeladen hatte, in dem er seine Unterstützung für Israel im laufenden Konflikt in Gaza erklärte.

Instagram hat das Konto des Tottenham-Stars Manor Solomon vorübergehend gesperrt, nachdem der israelische Nationalspieler mehrere pro-israelische Beiträge auf seine Seite hochgeladen hatte.

Große Aufregung

Manor Solomon, der die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, ist derzeit verletzt und erhielt nach dem Ausbruch des Konflikts im vergangenen Monat die Erlaubnis, in sein Heimatland zurückzureisen. Laut The Telegraph wurde ihm nicht mitgeteilt, warum sein Konto gesperrt wurde, und die Spurs waren gezwungen, sich an den Instagram-Besitzer Meta zu wenden, um es wieder aktivieren zu lassen.



Solomons Beiträge waren nicht gegen Palästina gerichtet , was einen Verstoß gegen die Instagram-Regeln dargestellt hätte, sondern lediglich die Anschläge der Terrorgruppe Hamas vom 7. Oktober verurteilten, bei denen rund 1.400 Israelis ermordet wurden. Sowohl Solomon als auch Tottenham suchen nun nach einer Erklärung, warum sein Konto gelöscht wurde, da keine Regeln verletzt wurden.

© isr.fa/Instagram

Der israelische Fußballverband griff Instagram an, indem er ein Foto seines 24-jährigen Stars mit zugeklebtem Mund und der Bildunterschrift postete: "Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So wahr dir Gott helfe @Instagram." Meta erklärte, das Konto sei "aus Versehen" entfernt worden und habe nichts mit den veröffentlichten Inhalten zu tun, doch der israelische Fußballverband beharrte auf dem Gegenteil und postete ein Bild des Stürmers mit zugeklebtem Mund.