Das Formel-1-Rennen in Suzuka/Japan soll nach einer langen Regenpause von fast zwei Stunden um 9.15 Uhr (im Sport24-Liveticker) fortgesetzt werden. Aufgrund der maximalen Renndauer von drei Stunden werden auf keinen Fall volle Punkte vergeben werden.

Damit fällt die geplante Titelparty von Max Verstappen wohl ins Wasser. Die Fahrer müssten 42 Runden absolvieren um die volle Punktzahl abstauben zu können. Bei 27 Runden würde es immerhin noch die halbe Punktzahl geben. Dafür hat das Feld allerdings nur 45 Minuten Rennzeit. Da müsste Verstappen acht Punkte mehr als Charles Leclerc und sechs Zähler mehr als Sergio Perez holen um doch noch die WM-Party starten zu können.

Der Start des Rennens war chaotisch. Schon nach einer Runde wurde nach mehreren Crashs das Rennen abgebrochen.

Pierre Gasly isn’t angry because of the crash or the advertising board. He’s angry because he could’ve SERIOUSLY INJURED HIMSELF. Why aren’t commentators talking about this foolishness from race control??? pic.twitter.com/gjY5swvSSg