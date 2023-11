Las Vegas rüstet sich für Mega-Formel-1-Party

Quasi als Krönung der Amerika-Tournee steigt am Wochenende in Las Vegas die vielleicht größte Formel-1-Party aller Zeiten. Im Vorfeld übertreffen sich die beiden Super-Teams Red Bull Racing und Mercedes mit Superlativen.

Dass Max Verstappen als längst fest stehender Dreifach-Weltmeister zur Premiere in die Partystadt kommt, passt perfekt. Einen Vorgeschmack auf die Show, die sein Red-Bull-Rennstall in Las Vegas abzieht, gibt's in einem spektakulären Video: Zu sehen ist der Weltmeister-Bolide (mit Sergio Perez am Steuer) auf der "Anreise" durch die Wüste, links und rechts staubt der Sand auf. Angekommen in der Glitzer-Stadt geht's durch ein Casino auf den berühmten Las Vegas Strip, wo es ab 17. November (freies Training) zur Sache geht.

Qualifying um Mitternacht, GP-Start Sonntag um 7.00 MEZ

Ungewöhnlich sind auch die Startzeiten am Las Vegas Street Circuit: Das Qualifying steigt Freitag (17.11.) Mitternacht (bei uns Samstag, 18.11., um 9 Uhr). Start zum GP ist am Samstag um 22 Uhr (Sonntag 19.11/7 Uhr MEZ). Sportlich spricht alles für die nächste Verstappen-Show.

Mercedes kontert mit Show-Action. Das Toto-Wolff-Team um Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton baut eine gigantische Hospitality über drei Etagen auf. Der dreistöckige Las Vegas Club neben Kurve 4 bietet Super-VIPs Premium-Entertainment, Luxus, Live-Musik, sowie Blick über Strecke und das Flutlichterhellte Las Vegas.

© Mercedes ×

Motorsport-Freaks, die bei all diesen Ablenkungen noch das Rennen verfolgen, werden voll auf ihre Rechnung kommen. Beim spätesten Nachtrennen der F1-Geschichte werden die Boliden mit bis zu 350 km/h durch die berühmttesten Straßen der Spielermetropole jagen - und das gegen den Uhrzeigersinn. Bei den zu erwartenden Bildern werden wir in Österreich, die wir das Spektakel quasi zum Frühstück serviert bekommen, schnell hellwach sein!