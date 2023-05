Mädchen (13) wehrt Hai-Attacke ab und rettet Freundin

Eine idyllische Badetour an der Küste von Florida nahm eine schreckliche Wendung, als eine 13-jährige Schülerin plötzlich von einem Hai angegriffen wurde. Doch anstatt in Panik zu geraten, bewies das tapfere Mädchen außergewöhnlichen Mut und rettete dabei sogar noch ihre Freundin!

Ella Reed verbrachte vergangenen Donnerstag einen Tag am Strand mit ihrer Freundin. Was sie nicht ahnten, würde ihr Leben für immer verändern. Aus dem Nichts tauchte ein mächtiger Bullenhai auf und attackierte das Mädchen, indem er ihr in den Bauch biss.

Rettete noch Freundin

"Ich erinnere mich daran, wie ich schwer atmete und als es mich am Bauch traf, konnte ich einfach nicht atmen. Ich dachte nur: 'Was zur Hölle passiert hier?'", berichtete die 13-Jährige gegenüber TODAY. In dieser lebensgefährlichen Situation bewahrte Ella einen kühlen Kopf und handelte mit beachtlicher Logik. Zunächst warnte sie ihre Freundin, die sich noch immer im Wasser befand und nichtsahnend der Bedrohung ausgesetzt war.

Dann streckte sie dem Hai ihren Arm entgegen, um ihn von ihrem Gesicht abzulenken und sich selbst zu schützen. Während das Raubtier immer wieder nach ihrem Arm und ihrem Knie schnappte, schlug Ella mit voller Wucht auf die Schnauze des Hais. Überraschenderweise zeigte dies Wirkung, und der Bullenhai ergriff die Flucht. Nachdem sie sicher an Land geschwommen war, informierte Ella ihren Bruder und ihre Mutter über den dramatischen Vorfall. Doch anfangs hielt ihre Mutter den Anruf für einen üblen Scherz!

"Zuerst dachte ich, sie macht Witze", erzählte die Mutter der 13-Jährigen. "Dann aber sagte sie: 'Ich scherze nicht!' und zeigte mir mit der Kamera ihren Körper. Ich erstarrte und geriet in Panik." Um Ellas Verletzungen zu versorgen, waren 19 Stiche nötig.