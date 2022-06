Monster von Loch Ness soll in Wirklichkeit eine Kröte sein

Gerüchte über die wahre Identität des mysteriösen Tieres kursieren schon seit Jahrzehnten.

Jahrzehntelang hat das berühmte Fabelwesen Wissenschaftler und Monsterjäger verblüfft, da niemand zweifelsfrei beweisen konnte, dass auf dem Grund des schottischen Loch Ness tatsächlich ein Tier sein Unwesen treibt. Doch nun soll ein Bericht aus dem Jahr 2007 Licht ins Dunkel bringen. Demnach soll es sich bei dem sagenumwobenen Ungeheuer in Wirklichkeit um eine Kröte handeln.

Im Jahr 2005 führte ein Team des amerikanischen Unternehmens SeaTrepid Inc. eine vollständige Tiefwassersuche im Loch Ness durch, in der Hoffnung, die geheimnisvolle Nessie zu finden. Aber alles, was sie fanden, war ein Frosch, der in einer erstaunlichen Tiefe von 100 Meter unter der Wasseroberfläche lebt.