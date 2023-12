Kurios: Graupapagei bestellt auf Amazon

Diese Firma wird bereits von einem KI-Roboter geführt In der Welt der Luxus-Spirituosen bahnt sich eine futuristische Revolution an: Der polnische Rumhersteller Dictador hat einen unkonventionellen CEO - und es handelt sich um künstliche Intelligenz. Mika, so der Name der KI, beansprucht den Titel als weltweit erster KI-CEO.