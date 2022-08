So teuer soll Netflix mit Werbung werden

Nach dem Nutzerrückgang der letzten Quartale versucht der Streaming-Riese Netflix nun Kunden mit einer billigeren Version zu locken. Diese soll aber Werbung beinhalten.

Der Streaming-Riese hofft, mit einem niedrigeren Monatspreis mehr Abonnenten anzulocken, die bereit sind, Werbung zu sehen. Der neue Plan sieht etwa vier Minuten Werbung pro Stunde vor. Bereits einige Streaming-Dienste wie Hulu werden dafür kritisiert, Werbung zu schalten. Zudem sei es immer wieder dieselbe Werbung, so die Kritik.



Nach Angaben von Netflix wird die Werbung nur vor und während einiger Sendungen gezeigt, nicht aber danach. Netflix arbeitet derzeit an einem kosteneffizienten Plan, der dennoch ein angenehmes Seherlebnis bietet.



Während ein Preis noch nicht bestätigt wurde, berichtet Bloomberg, dass Netflix eine monatliche Gebühr zwischen 7 und 9 Euro in Erwägung zieht. Nach einem massiven Abonnentenverlust zu Beginn dieses Jahres hat Netflix beschlossen, Werbung in seinen Streaming-Dienst aufzunehmen. Das Management hofft, dass der neue Plan neue Kunden anzieht und eine billigere Alternative für diejenigen bietet, die eine Kündigung ihres Abonnements in Betracht ziehen.



Laut dem Medienberatungsunternehmen Ampere Analytics könnte Netflix mit dem neuen werbebasierten Dienst bis 2027 weltweit 8,5 Milliarden Dollar pro Jahr einnehmen.