Beinahe fataler Fehler: Taucher beim Fischen beinahe von Boot überfahren

Wie durch ein Wunder bleib ein Taucher in Hawaii unverletzt, als er beim Auftauchen von einem vorbeifahrenden Boot gestreift wurde. Der Mann hatte mehrere Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen.

Der 30-jährige Christopher Lastra, der den Vorfall mit der Kamera festhielt, versuchte gerade aufzutauchen, als plötzlich ein Boot heran rauschte und den Mann streifte. Der Mann hatte jedoch mehrere Sicherheitsvorkehrungen missachtet, so trug er beim Tauchen keine Tauchflagge und war ohne Boje unterwegs.



„Meine Boje wurde letzte Woche von der Strömung weggeschwemmt, und ich hatte geplant, heute Nacht eine zu holen, aber ich ging zu einem kurzen flachen Rifftauchgang und dachte, ich wäre in Ordnung“, so Lastra in den sozialen Medien. "Schlechte Entscheidung, in einem stark frequentierten Gebiet zu tauchen. Als ich Mu und Uhu jagte, höre ich ein Boot kommen. Ich hätte unter Wasser bleiben sollen, schoss aber an die Oberfläche, um es zu sehen."

"Leider war das Boot zu diesem Zeitpunkt schon weniger als 5 Meter von mir entfernt und steuerte direkt auf mich zu. Ich schreie „whoa“, während ich vom Boot abstoße, um von der Mitte wegzukommen, wo ich wusste, dass der Propeller sein würde. Obwohl Boote um die Fahrwassermarkierung herumfahren sollen, übernehme ich die 100-prozentige Verantwortung, da ich keine Tauchboje benutzt habe," so der Mann weiter.