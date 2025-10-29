Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
Fiat 500 Hybrid: Der Elektriker kann's nun auch mild-hybrid
© Hersteller

"Torino"

Fiat 500 Hybrid: Der Elektriker kann's nun auch mild-hybrid

29.10.25, 12:00
Teilen

Zum E-Antriebs-Cinquecento addiert Fiat nun einen Mildhybrid-Benziner. 

Vorstellung. Es war ja fast zu erwarten, dass die auf Kleinst- und Kleinwagen spezialisierte italienische Abteilung des Stellantis-Konzerns dem elektrisch interpretierten Cinquecento auch eine Verbrenner-Version spendiert. Die wird angetrieben von einem 1,0-Liter-Dreizylinder mit Mildhybrid-Technologie und manueller Schaltung.

LxBxH: 3.631 x 1.684 x 1.532 mm, 2.322 mm Radstand. 

LxBxH: 3.631 x 1.684 x 1.532 mm, 2.322 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: 1,0-l-R3-Benz.-MHEV
  • Leistung: 65 PS/92 Nm
  • Antrieb: Vorderrad
  • Getriebe: 6 G man.
  • Preis: ab 21.990 €

Er ist zwar größer als das Original, dennoch herzig. 

Er ist zwar größer als das Original, dennoch herzig. 

© Hersteller

Das soll gewissermaßen eine Rückkehr sein, nachdem die Produktion des bisherigen (2007 wiedergeborenen) Erfolgsmodells eingestellt wurde. Das, was jetzt nachfolgt, ist eine Version im Stil des Vollelektrikers, dementsprechend deutlich ausladender als zuvor.

OLED-Displays: 14,25 Zoll-Info & 14,9-Zoll-Screen. 

OLED-Displays: 14,25 Zoll-Info & 14,9-Zoll-Screen. 

© Hersteller

Der kleine Benziner leistet 65 PS. Von 0 auf 100 genehmigt er sich rund sechzehn Sekunden, und bei 155 km/h ist Schluss mit dem Vorwärtsdrang (übers Gewicht schweigt sich Fiat noch aus). Mit diesen Eckdaten ist er vor allem für die Cities gedacht. Für den Normverbrauch gibt man 5,3 Liter an. In den Tank passen 37 Liter Treibstoff. Die Markteinführung soll Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Start-Kandidat ist das Sondermodell Torino.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden