Fiat 500 Hybrid: Der Elektriker kann's nun auch mild-hybrid

Zum E-Antriebs-Cinquecento addiert Fiat nun einen Mildhybrid-Benziner.

Vorstellung. Es war ja fast zu erwarten, dass die auf Kleinst- und Kleinwagen spezialisierte italienische Abteilung des Stellantis-Konzerns dem elektrisch interpretierten Cinquecento auch eine Verbrenner-Version spendiert. Die wird angetrieben von einem 1,0-Liter-Dreizylinder mit Mildhybrid-Technologie und manueller Schaltung.

LxBxH: 3.631 x 1.684 x 1.532 mm, 2.322 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1,0-l-R3-Benz.-MHEV

Leistung: 65 PS/92 Nm

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: 6 G man.

Preis: ab 21.990 €

Er ist zwar größer als das Original, dennoch herzig. © Hersteller

Das soll gewissermaßen eine Rückkehr sein, nachdem die Produktion des bisherigen (2007 wiedergeborenen) Erfolgsmodells eingestellt wurde. Das, was jetzt nachfolgt, ist eine Version im Stil des Vollelektrikers, dementsprechend deutlich ausladender als zuvor.

OLED-Displays: 14,25 Zoll-Info & 14,9-Zoll-Screen. © Hersteller

Der kleine Benziner leistet 65 PS. Von 0 auf 100 genehmigt er sich rund sechzehn Sekunden, und bei 155 km/h ist Schluss mit dem Vorwärtsdrang (übers Gewicht schweigt sich Fiat noch aus). Mit diesen Eckdaten ist er vor allem für die Cities gedacht. Für den Normverbrauch gibt man 5,3 Liter an. In den Tank passen 37 Liter Treibstoff. Die Markteinführung soll Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Start-Kandidat ist das Sondermodell Torino.