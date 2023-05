OnlyFans-Model spritzt sich Salzwasser in Brüste, 'um sie zu aufzublasen'

Ein OnlyFans-Model ließ sich Salzwasser in die Brust injizieren, um die Oberweite sofort 'aufzublasen'

Die Playboy-Bunny- und OnlyFans-Darstellerin ist keine Unbekannte, wenn es um plastische Chirurgie geht. Mit 19 Jahren legte sie sich zum ersten Mal unters Messer und bekam einen E-Körbchen-Busen. "Sie sehen viel größer aus und sind 1.000 Mal besser als Implantate", erklärte Kayla Kayden, 34, gegenüber Jam Press, als sie ihre alternative Brustoperation beschrieb.

Die aus Las Vegas stammende Frau behielt die Brüste bis 2021, bis sie zu einem C-Körbchen zurückkehrte. Kayden vermisste ihre massive Brust. Da schlug ihr plastischer Chirurg eine neue Verschönerungsmethode vor, die "Insta-Brust", bei der eine von der FDA zugelassene "Salzwasserlösung" verwendet wird.

© kaylakayden1/JamPress ×

Bei dieser von dem New Yorker Schönheitschirurgen Dr. Norman Rowe erfundenen kosmetischen Verschönerung wird Kochsalzlösung (eine Mischung aus Salz und Wasser) in die Brust eingebracht, die sich in Sekundenschnelle aufbläst, ähnlich wie ein Wasserballon.