John Lennon Mörder wurde zum zwölften Mal Bewährung verwehrt

Mark David Chapman, der Mörder des Beatles-Musikers John Lennon, wurde bereits ein Dutzend Mal der Antrag auf vorzeitige Entlassung abgelehnt.

Chapman verbüßt eine Strafe von 20 Jahren bis lebenslänglich in der Green Haven Correctional Facility in Stormville, NY. Ende August erschien er vor einem Bewährungsausschuss, der ihm Berichten zufolge die Entlassung verweigerte.

© AP

Am 8. Dezember 1980 erschoss Chapman Lennon vor der Wohnung des Musikers in der Upper West Side. Die beiden waren sich schon früher am Tag begegnet, als Lennon ein Exemplar seines Albums "Double Fantasy" für Chapman signierte. Der 67-Jährige hat mehrfach Schuldgefühle für den Mord an dem Beatles-Sänger geäußert. In einer Anhörung im Jahr 2020 bezeichnete er seine Taten als "verabscheuungswürdig" und sagte, er würde sich nicht beschweren, wenn die Behörden ihn lebenslang im Gefängnis ließen.