Über Landebahn geschossen: Flugzeug landet in Bucht

Ein Kleinflugzeug schoss bei der Landung über das Ziel hinaus und kam in einer Bucht zum Stehen. Zwei Personen wurden verletzt.

Der Learjet 35 stoppte am Freitagnachmittag am Ufer von North Island in Kalifornien, nachdem der Pilot nicht mehr in der Lage war, das Flugzeug rechtzeitig auf der Landebahn zum Stehen zu bringen.

Ein Video auf dem YouTube-Kanal von San Diego Web Cam zeigte, dass das Kleinflugzeug, ein Learjet 35, zwischen einer Felsenlandschaft und der Bucht abseits der Landebahn der Naval Air Station North Island gestrandet war. Zwei Personen befanden sich an Bord und konnten sich nach dem Absturz aus dem Flugzeug befreien. Die beiden Passagiere wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, trugen aber keine schweren Verletzungen davon.

Trotz des immer wieder einsetzenden Regens und der böigen Winde waren die Start- und Landebahnen der Marineluftstation für ankommende und abfliegende Flugzeuge geöffnet.