James Bond Spieleklassiker wird neu aufgelegt

Das First-Person Shooter Spiel wird zum 25. Jahr-Jubiläum für Xbox und Nintendo Switch neu aufgelegt.

In einer Nintendo Direct-Veranstaltung am Dienstag kündigte das Unternehmen an, dass das klassische James Bond-Videospiel "Goldeneye" und einige andere alte Nintendo 64-Spiele zum Nintendo Switch Online + Expansion Pack (ein Service, der mit einer jährlichen Abonnementgebühr von 50 US-Dollar verbunden ist) hinzugefügt werden. Am selben Tag gab Rare, das Unternehmen, das das legendäre Videospiel entwickelt hat, auf Twitter bekannt, dass es auch für Xbox-Nutzer über den Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Beide Unternehmen gaben nicht bekannt, wann genau das Spiel zu den Abonnementdiensten der Konsolen hinzugefügt werden wird. Laut 007.com wird die Neuauflage von "GoldenEye 007" auf der Xbox in 4K-Auflösung laufen und eine Online-Multiplayer-Option für die Nintendo-Konsole enthalten.