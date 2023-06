In diesem Land gibt es eine 7.000 € Baby-Prämie

Für frisch gebackene Eltern zählt oft ja jeder Cent. In diesem Land zahlt der Staat den neuen Eltern rund 7.000 €.

Eltern von Babys, die am 14. Februar und später geboren werden, erhalten für ihr erstes und zweites Kind einen Baby-Bonus von jeweils 7558,14 Euro und für ihr drittes Kind und darüber hinaus 8932,34 Euro. Der Baby-Bonus in Singapur wurde vergangene Woche in Singapur angepasst, bereits davor gab es Geld für neue Eltern.

Plan wird angepasst

Der Auszahlungszeitplan wird ebenfalls angepasst, um regelmäßig alle sechs Monate eine finanzielle Unterstützung zu gewähren, bis das Kind sechseinhalb Jahre alt ist, sagte der zuständige Minister. Das Geld wird in fünf Raten über die ersten 18 Monate nach der Geburt des Kindes ausgezahlt.

Die Eltern haben Anspruch auf das Baby-Bonus-Geldgeschenk, wenn sie rechtmäßig verheiratet sind und das Kind die Staatsbürgerschaft Singapurs besitzt. Die Regelung wurde zuletzt 2015 verbessert. "Für alle jung verheirateten Paare, egal ob Sie bereits ein Neugeborenes haben, ein Baby erwarten oder planen, ein Baby zu bekommen, haben wir etwas, um Ihnen auf Ihrem Weg zur Elternschaft zu helfen", so der Minister.