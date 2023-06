Mann (54) stirbt an fleischfressenden Bakterien

Ein Mann starb an einer Infektion mit fleischfressenden Bakterien, nachdem er rohe Austern gegessen hatte.

Ein 54-jähriger Mann kaufte Austern im Geschäft "The Fruit Stand & Seafood" in der Stadt Manchester in der Nähe von St. Louis (Missouri). Beim Verzehr wurde er mit dem Bakterium Vibrio vulnificus infiziert, das durch Austern und andere Schalentiere übertragen wird. Trotz der Behandlung im Krankenhaus verstarb der Mann an seiner Infektion.

Geschäft entlastet

Das Geschäft wurde von den Gesundheitsbehörden entlastet, da keine Beweise dafür vorliegen, dass es die Austern verunreinigt hat. Die Behörden haben alle verbleibenden Austern beschlagnahmt und die Bevölkerung vor dem Verzehr gewarnt. Vibrio vulnificus verursacht die Vibriose, deren Symptome Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Fieber und Schüttelfrost umfassen. Die Infektion erfolgt in der Regel durch den Verzehr von rohen oder ungenügend gekochten Austern und anderen Schalentieren.