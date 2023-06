Entlassen 'weil sie weiß war': Starbucks muss 25 Millionen Schadensersatz zahlen

Ein Geschworenengericht entschied am Montag zugunsten der ehemaligen Starbucks-Regionaldirektorin Shannon Phillips, die das Unternehmen wegen unrechtmäßiger Entlassung verklagt hatte, weil sie entlassen wurde, weil sie weiß ist.

Phillips, die rund 13 Jahre lang für Starbucks arbeitete und eine Reihe von Filialen in der Region leitete, wurde nach der Verhaftung zweier schwarzer Männer in einem Starbucks in Philadelphia im April 2018 entlassen.

Vorfall sorgte für Aufregung

Der Vorfall von 2018, der auf Video festgehalten wurde, zeigte zwei schwarze Männer, die angaben, in einem Starbucks in Philadelphia auf eine dritte Person zu warten. Einer der Männer bat schließlich darum, die Toilette zu benutzen und wurde abgewiesen. Die Mitarbeiter sagten, sie hätten sich auf die Unternehmensrichtlinien berufen, wonach die Toiletten nur für zahlende Kunden bestimmt seien.

Die Männer wurden irgendwann aufgefordert, die Toilette zu verlassen, und ein Angestellter rief schließlich die Polizei, nachdem sie sich geweigert hatten, und beschuldigte die beiden des Hausfriedensbruchs. Die Männer wurden verhaftet, aber Starbucks verzichtete auf eine Anklageerhebung. Der Vorfall sorgte für Empörung, da die Mitarbeiter beschuldigt wurden, die Männer zu diskriminieren, und führte zu einer Entschuldigung des Unternehmens und des damaligen CEO Kevin Johnson.

Erstmals 2019 Klage eingereicht

In einer Klage, die erstmals 2019 eingereicht wurde, behauptete Phillips, das Unternehmen habe sie aufgrund ihrer Rasse diskriminiert, als sie entlassen wurde. In der Klage aus dem Jahr 2019 heißt es, dass Starbucks nach der Verhaftung "Schritte unternahm, um weiße Mitarbeiter zu bestrafen, die nicht an den Verhaftungen beteiligt waren, aber in und um die Stadt Philadelphia arbeiteten, um die Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass das Unternehmen ordnungsgemäß auf den Vorfall reagiert hatte."

Phillips, die damals unter anderem für Philadelphia zuständig war, sagte, dass Starbucks ihr befohlen hatte, einen weißen Mitarbeiter im Rahmen dieser Bemühungen zu beurlauben, und zwar aufgrund eines angeblich diskriminierenden Verhaltens, von dem Phillips wusste, dass es nicht stimmte. Nachdem Phillips versucht habe, die Mitarbeiterin zu verteidigen, habe das Unternehmen sie entlassen. Das Gericht gab der Frau nun recht und Starbucks muss ihr insgesamt 25 Millionen Dollar aushändigen.