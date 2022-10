Horror-Fahrt im Freizeitpark: Fahrgeschäft reißt auseinander

Auf einem Kirtag in Brasilien kam es bei einem Fahrgeschäft zu einem dramatischen Unfall. Das "Wikingerschiff" brach in der Mitte auseinander und mehrere Menschen wurden verletzt.

Für viele einer der größten Albträume, ist jetzt in Brasilien tatsächlich so passiert - ein technischer Defekt bei einem Fahrgeschäft auf einem Kirtag. Mitten unter der Fahrt mit dem "Wikingerschiff" brach dieses in der Mitte auseinander. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten mehrere Verletzte versorgen, zwei davon mussten sogar ins Krankenhaus gebracht werden, um dort behandelt zu werden.

Dutzende Menschen beobachteten den Horror-Vorfall. Einer der Hospitalisierten meinte: "Ich sah mein Leben an mir vorbeiziehen, als dieses Metal-Teil auf meinen Kopf zuflog." Ein Mechaniker, welcher ebenfalls an Bord des untergehenden Schiffes war, wollte mit seinem Arm sich und seine Freundin vor einer anfliegenden Metallstück beschützen. Dabei traf es ihn knapp unter dem Mund, wo er anschließend mit 12 Stichen genäht werden musste. Auf einem Bild des Wracks sieht man eine Seite des Schiffes steil in die Höhe stehen.

Kein Einzelfall

Der Festplatz wurde anschließend umgehen geschlossen. Es stellte sich heraus, dass es keine Lizenz für das Fahrgeschäft gab und es somit gar nicht fahren hätte dürfen. Eine Untersuchung der Behörden wurde nun eingeleitet.

Dabei stellen solche Vorfälle in Brasilien in letzter Zeit keine Seltenheit dar. Vor rund einem Monat entgleiste eine Achterbahn auf einem brasilianischen Freizeitpark, wo es mehrere Verletzte gab.

Ungefähr im selben Zeitraum stürzte auch ein kleiner Freifallturm zusammen, welcher extra für Kinder gedacht und somit ein technischer Defekt äußerst problematisch ist.