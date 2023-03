Kuh flieht vor Schlachtbank - Soll jetzt 'langes' Leben haben

Videoaufnahmen zeigen den Moment, in dem eine Kuh aus einem Schlachthof in Brooklyn entkommt und Autos und Fußgängern auf den Straßen der Stadt ausweicht.

Die Beamten konnten die Kuh schließlich einfangen, und es sah so aus, als würde sie einem grausamen Schicksal entgegengehen.

Aber diese Geschichte hat ein Happy End: Nachdem sich das Video in den sozialen Medien verbreitet hatte, meldete sich ein Tierheim in New Jersey und übernahm die Kuh. Nun kann das Tier, das den Namen Stewier erhalten hat, laut dem Tierheim "ein langes und glückliches Leben mit anderen seiner Art führen".