Kuriose Theorie: Noch heuer sollen Menschen auf Aliens treffen

Ein TikToker, der behauptet, ein Zeitreisender aus dem Jahr 2236 zu sein, hat eine deutliche Warnung an seine Follower ausgesprochen und behauptet, dass Europa im Herbst von einem "tödlichen Meteor" getroffen werden wird.

Der Nutzer, der unter dem Namen @realtiktoktimetraveller postet, behauptete auch, dass die Menschen in diesem Sommer mit einer außerirdischen Rasse in Kontakt treten werden und dass ein Hacker kommen wird, um Millionen von Social Media-Konten zu schließen.

Der selbsternannte Zeitreisende meint: Viele Menschen glauben mir immer noch nicht. Ich bin ein echter Zeitreisender aus dem Jahr 2236 und ich bin zu diesem Datum und dieser Zeit gekommen, um euch vor den kommenden Ereignissen in diesem Jahr zu warnen. Am 7. Juli werden die Menschen ihren ersten echten Kontakt mit einer außerirdischen Spezies namens 'Arzax' an der Südseite von Alaska, Vereinigte Staaten, haben. Am 13. August wird ein Hacker namens "Stak" mehr als 36,7 Millionen TikTok-Konten löschen, weil er gegen soziale Medien ist. Am 12. Oktober wird ein tödlicher Meteor namens 'Dracnoids' über Europa einschlagen und viele Opfer fordern."

Die meisten Nutzer schienen jedoch nicht von den Warnungen überzeugt zu sein. Ein Nutzer schrieb: "Er nimmt die Videos mit Theorien herunter, die bereits passiert sein sollen, doch nichts ist passiert".