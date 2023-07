Das brünette Model hat im vergangenen Jahr wegen ihrer extremen Operationen und ihrer unheimlichen Ähnlichkeit mit dem Reality-TV-Star Kylie Jenner mehrfach für Schlagzeilen gesorgt.

Júlia Medeiros, 22, behauptet, mehr als 7.000 Euro für eine Vagina-Rekonstruktionsoperation bezahlt zu haben, um "wieder Jungfrau zu werden". Jetzt hat ihr ein Fan 386.000 Euro für ihre Jungfräulichkeit geboten. Júlia Medeiros, 22, sagte, dass ihr die riesige Summe von einem Fan angeboten wurde, der ihr die Jungfräulichkeit nehmen wollte.

Model will Angebote nicht annehmen

© juju.brazil/Instagram

Das brünette Model hat im vergangenen Jahr wegen ihrer extremen Operationen und ihrer unheimlichen Ähnlichkeit mit dem Reality-TV-Star Kylie Jenner mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Das Model, das ursprünglich aus Brasilien stammt und jetzt in Miami, USA, lebt, hat scharenweise Fans im Internet und 101.000 Follower auf Instagram.

© juju.brazil/Instagram

Ein Fan bot ihr sogar umgerechnet rund 386.000 € für ihre Jungfräulichkeit. Júlia hat jedoch kein Interesse daran, einen "intimen Moment" zu verkaufen. "Ich will das nicht wegen des Geldes machen", verriet sie. "Ich habe meine Jungfräulichkeit verloren, als ich 17 war. Ich wurde vor der Rekonstruktion betrogen, ich habe den Sex bereut. Er war älter, versprach mir Heirat, Kinder und ein Heim. Nachdem er bekommen hatte, was er von mir wollte, war er weg. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Beziehung, in der ich mich geliebt fühle und in der ich die Person auch liebe. Seit ich eine Operation zur Wiederherstellung des Jungfernhäutchens hatte, haben mir die Leute sehr hohe Angebote gemacht. Das würde ich nie akzeptieren. Es gibt nicht die geringste Möglichkeit, ich werde es nur aus Liebe tun, nur wenn ich die richtige Person finde."