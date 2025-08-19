Mit 92 Jahren: Joan Collins zeigt ihren heißen Beach-Body

Sie gilt als einer der größten Stars Hollywoods, und Joan Collins hat bewiesen, dass sie mit 92 Jahren noch immer eine absolute Stilikone ist. Auf Instagram schickt die Schauspielerin ihren Fans heiße Urlaubsgrüße und das in einem knappen Badeanzug, der ihre Figur perfekt in Szene setzt.

Joan Collins lässt ihren Sommer gerade in Südfrankreich ausklingen und versorgt uns dabei mit jeder Menge Inspiration für den Spätsommer-Style. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post bewies die britische Schauspielerin, dass sie in einen wahren Jungbrunnen gefallen ist. Sie posiert lässig im Badeanzug und hat immer noch Beine, um die sie wohl so manch jüngere Kollegin beneidet.

Joan Collins‘ heißer Bikini-Look

Die Schauspielerin, die in den 80er Jahren mit ihrer Rolle in Dynasty zu einem internationalen Superstar wurde, präsentiert sich in einem weißen Einteiler, der ihre Traumfigur perfekt zur Geltung bringt. Der elegante Badeanzug umschmeichelt ihre Kurven und setzt ihre langen Beine gekonnt in Szene. Ein luftiger blauer Sarong und ein stylisher breitkrempiger Hut runden den Look ab.

Fans überschütten Collins mit Komplimenten

Die Reaktion der Fans lässt nicht lange auf sich warten. „Du siehst einfach fantastisch aus“, schwärmt ein Fan, „Wunderschön wie immer“, kommentiert ein anderer. Die Komplimente überschlagen sich und Collins zeigt deutlich: Stil kennt kein Alter.

Ihr Jungbrunnen-Geheimnis

Dass Joan Collins’ makelloser Look kein Zufall ist, liegt auf der Hand und sie verrät ihr Geheimnis: Sonnenschutz ist ihr Jungbrunnen! Seit ihren Zwanzigern schützt sie ihr Gesicht vor der Sonne – und das zahlt sich aus. „Sonnenschutz ist das A und O“, erklärt sie in Interviews. Tatsächlich ist die Sonne einer der größten Faktoren, wenn es um vorzeitige Hautalterung geht.

Wer sich regelmäßig im Schatten aufhält und dabei auf genügend Sonnenschutz setzt, kann seine Haut langfristig jung und gesund halten. Ein Beauty-Tipp, den wir uns alle zu Herzen nehmen sollten – wer weiß, vielleicht sehen wir mit 92 Jahren genauso strahlend aus wie Joan Collins!