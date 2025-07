Sixpack-Alarm! Jessica Alba schickt heiße Urlaubsgrüße

Jessica Alba lässt es sich gut gehen und genießt derzeit die Sommersonne in Mexiko. Auf Instagram teilte die Schauspielerin heiße Urlaubsfotos, die ihre durchtrainierten Bauchmuskeln gekonnt in Szene setzen und die Herzen ihrer Fans höherschlagen lassen.

Auf ihrer Reise an die traumhafte Riviera Maya in Mexiko ließ Alba ihre Fans an ihren heißen Urlaubs-Momenten teilhaben. Die 44-Jährige posierte auf den Schnappschüssen in einem winzigen Bikini und zeigte sich von ihrer besten Seite. Aber es ist nicht nur ihr topfitter Körper, der alle Blicke auf sich zieht. Auch der neue Mann an ihrer Seite sorgt für ordentlich Aufsehen!



Jessica Alba schickt heiße Urlaubsgrüße

Der erste Schnappschuss aus Albas Instagram-Post lässt keine Wünsche offen: In einem rosa dreiteiligen Set präsentiert sich die Schauspielerin in Bestform. Besonderer Hingucker: ihr knappes Bikini-Oberteil mit tropischen Blattmotiven, das sie mit einem pinken Bademantel kombiniert. Dieser unterstreicht ihren makellosen Oberkörper und sorgt für das perfekte Urlaubs-Feeling. Doch das war nur der Anfang, weitere verführerische Urlaubs-Momente folgten!

© Instagram/@jessicaalba

Der Höhepunkt des Karussells kommt im letzten Bild: Auf einer luxuriösen Yacht strahlt Alba mit einem breiten Lächeln und posiert in einem schokoladenbraunen Bandeau-Bikini, der ihre Traumkurven gekonnt in Szene setzt. „Ein paar traumhafte Tage an einem meiner Lieblingsorte“, schrieb Alba zu den heißen Bildern.

Neue Liebe für Jessica Alba

Jessica Albas Fans sind begeistert und es scheint, als würde ihr neuer Freund, Danny Ramirez, die heiße Urlaubszeit ebenso genießen! Der „Top Gun: Maverick“-Star ließ es sich nicht nehmen, dem verführerischen Bikini-Post ein Like zu geben.

© Getty Images

Nur wenige Tage vor den Instagram-Bildern wurde das Paar beim wilden Knutschen in Los Angeles gesichtet. Doch handelt es sich dabei nur um einen heißen Urlaubsflirt oder wird es tatsächlich mehr? Laut einem Insider der Daily Mail deutet alles darauf hin, dass sich zwischen den beiden mehr entwickelt. „Was als Sommerflirt begann, scheint nun ernster zu werden, auch wenn sie die Dinge weiterhin langsam angehen möchte“, verriet der Insider.