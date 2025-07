Schöne & schützende Strandfrisuren: Die 5 besten Looks am Meer

Sommerbräune ohne Sonnenbad: Das sollten Sie über Spray Tanning wissen Sonne und Solarium sind out – gesunde Bräune geht heute anders! Wer im Sommer nicht blass bleiben, aber seiner Haut trotzdem etwas Gutes tun will, setzt auf Spray Tanning. Wie es funktioniert, wie lange es hält und was Sie vorher und nachher beachten sollten? Jetzt lesen!