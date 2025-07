Heiße Urlaubsgrüße der Stars: Diese Schnappschüsse sprengen das Netz

Bei den Promis lautet der Urlaubs-Dresscode: Je knapper desto besser! Hunziker, Meis, Klum, Jenner und Co. zeigen, wie heiß der Sommer wird.

Kaum klettern die Temperaturen, wird’s auch auf Instagram heiß: Unsere Lieblingsstars zeigen, was sie im Urlaub tragen - oder besser gesagt, was nicht! Ob Pool, Strand oder Yacht: Promis setzen ihre Kurven gekonnt in Szene und lassen ihre Follower vor lauter Wow-Momenten kaum zur Abkühlung kommen.

Die heißesten Bikini-Looks der Stars

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker zeigt uns einmal mehr, wie stylisch und sexy der Sommer sein kann! In einem glänzenden, schwarzen Bandeau-Bikini mit auffälligem Schnallendetail präsentiert die Moderatorin ihren makellos definierten Waschbrettbauch. Die XXL-Sonnenbrille sitzt perfekt, die Haare lässig zurückgebunden: So sieht pure Coolness unter der Sonne aus! Geposed hat sie übrigens für Tochter Aurora, die die heißen Schnappschüsse eingefangen hat.

Heidi Klum

Heidi Klum kommt aus dem Posten kaum noch raus. In verschiedenen Brauntönen und klassisch geschnittenen Triangle-Bikinis posiert das Model mit offenen Haaren und entspanntem Lächeln vor traumhafter Kulisse. Mit dabei: Ehemann Tom Kaulitz. Auf Instagram liefern die beiden eine süße Turtelshow, bei der nicht nur die Sonne heiß brennt.

Sylvie Meis

Am Pool eines luxuriösen Spa-Hotels in Deutschland zeigt sich die Beauty in einem schlichten schwarzen Triangle-Bikini. Ihr durchtrainierter Body wird dabei freilich gekonnt in Szene gesetzt.

Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley strahlt in einem leuchtend blauen Bikini, der ihrem Dekolleté alle Ehre macht. Mit offenen, leicht zerzausten Haaren und einem Blick, der glatt die Kamera zum Schmelzen bringt, erinnert sie an eine echte Badenixe.

Kylie Jenner

Kylie Jenner gönnt sich Sonne satt und das natürlich stilvoll. Auf ihrer Yacht vor der griechischen Küste zeigt sie sich in einem knallgelben Vintage-Bikini von Chanel. Dazu gibt’s gleich mehrere Urlaubs-Postings, die eines verraten: Diese Frau weiß, wie man luxuriös abschaltet.

Hailey Bieber

Auch Jenners Freundin Hailey Bieber setzt auf die Trendfarbe Gelb – und lässt ebenfalls auf einer Yacht vor Spanien die Sonne für sich arbeiten. Im knappen Zweiteiler genießt sie den Sommer in vollen Zügen.