Shania Geiss zeigt DEN Trend-Look des Sommers

Shania Geiss hat es wieder einmal geschafft, ihre Fans zu begeistern. Auf Instagram zeigt sich die Millionärstochter im trendy Sommer-Look.

Die Tochter von Carmen und Robert Geiss wuchs vor den Augen der Öffentlichkeit auf. Doch inzwischen ist Shania Geiss selbst eine gefragte Influencerin und Fashionista mit fast 750.000 Followern auf Instagram. Mit ihren stylischen Urlaubslooks entwickelt sich die 20-Jährige immer mehr zu einer Stilikone der Gen Z.

Einen aktuellen Beweis liefert ihr neuester Post aus Saint-Tropez. Seit Jahren verbringt die Geiss-Familie ihren Sommer im Jetset-Hotspot und auch Shania liebt es, sich hier stilvoll in Szene zu setzen.

Shania Geiss tägt das It-Piece des Sommers

In einer neuen Instagram-Slideshow zeigt sich die Millionärstochter jetzt im heißesten Trend des Sommers: dem „Pucci Summer“. Gemeint ist damit der ikonische Stil des italienischen Traditionshauses Emilio Pucci, das in diesem Jahr ein fulminantes Comeback feiert. Bunte psychedelische Muster, figurbetonte Schnitte, ein Mix aus Beach und Glamour. Kaum ein Look passt so gut an die Côte d’Azur wie dieser.

Shania setzt den Trend dabei perfekt um: Sie trägt ein Neckholder-Top mit dem typischen Pucci-Print in Rot, Grün, Gelb und Blau. Dazu kombiniert sie einen ultrakurzen Jeans-Minirock, flache Sandalen in Himmelblau, goldene Statement-Ohrringe und eine braune Retro-Sonnenbrille. Highlight des Looks: ein Mini-Strandkorb der Luxusmarke Miu Miu als Tasche. Fashion-Insider wissen: Diese Tasche ist momentan auf Instagram allgegenwärtig. Die Haare trägt die hübsche Blondine sleek zurückgebunden, das Make-up wirkt natürlich.

Der Look lässt ihre Fans durchdrehen. „Supermodel!“, „Sie ist meine absolute Traumfrau“, „Du siehst toll aus“, schreiben ihre Follower unter die Slideshow.

Der Pucci-Style scheint es Shania angetan zu haben: Bereits vor drei Wochen zeigte sie sich auf Instagram in einem anderen Look der Kultmarke – einem pinkfarbenen Minikleid, das sie mit einer Chanel-Bag kombinierte.

Mit ihren Looks beweist Shania einmal mehr ihr Gespür für Mode und Trends. Während der „Pucci Summer“ bereits in Mykonos, Ibiza und Porto Cervo gefeiert wird, liefert sie in Saint-Tropez die perfekte Interpretation.