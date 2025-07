Beauty-Geheimnis? Heidi Klum verkauft Superfood-Smoothie um 20 Dollar

Die 52-jährige Model-Mama hat sich jetzt unter die Superfood-Gurus gemischt und bringt in Kooperation mit dem angesagten L.A.-Supermarkt Erewhon ihren ganz persönlichen Signature-Drink auf den Markt: den „Kluminator“.

Wer so aussehen will wie Heidi Klum, trinkt grün. Denn die GNTM-Chefin macht jetzt ihrer jüngeren Model-Kollegin Hailey Bieber nach und bringt in Zusammenarbeit mit dem angesagten L.A.-Bio-Tempel Erewhon ihren eigenen Smoothie auf den Markt – zum stolzen Preis von 19 Dollar. Ihre Message: Beauty kommt aus dem Becher.

Heidi Klums Beauty-Elixier zum Trinken

Kiwi, Matcha, Mango, Ananas, Datteln, Kokoswasser, Chiasamen und ein Schuss Ahornsirup – was wie ein Rezept aus Gwyneth Paltrows Privatküche klingt, ist ab sofort in jedem Erewhon-Markt erhältlich. Laut Beschreibung soll Heidis Mix nicht nur gut schmecken, sondern auch den Stoffwechsel ankurbeln, beim Detox helfen und – natürlich – für einen strahlenden Glow sorgen.

Zur Präsentation ihres Wunder-Drinks postete Heidi eine Serie von Fotos auf Instagram, in denen sie lasziv im Pool posiert. Dazu schreibt sie nur knapp: „Yummy! My #kluminator smoothie now @erewhon“. Natürlich dürfen auch Clips nicht fehlen, in denen sie höchstpersönlich im hautengen weißen Kleid in der Erewhon-Küche den grünen Mix zubereitet.

Heidi reiht sich damit in eine Riege von Celebrity-Saft-Gurus ein – allen voran Hailey Bieber, deren Skin-Glow-Smoothie inzwischen Kultstatus hat.

19 Dollar für einen Schluck Glamour

Ob der „Kluminator“ wirklich der Grund für Heidis ewige Jugend ist, bleibt fraglich. Kritiker mögen den Preis von knapp 20 Dollar für ein bisschen Obst im Mixer absurd finden. Doch wer Heidi liebt, zahlt eben auch mal den stolzen Preis für einen grünen Saft. Ob's wirklich wirkt? Zumindest die PR schon mal perfekt.