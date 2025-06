Back to the Roots: Heidi Klum überrascht mit Typveränderung

Pünktlich zum Sommerstart lässt Heidi Klum ihre berühmte blonde Wallemähne hinter sich und überrascht ihre Fans mit einem veränderten Look. Doch ganz so neu ist das Styling nicht, vielmehr ein ikonisches Comeback!

Heidi Klum ist bekannt dafür, sich immer wieder neu zu erfinden, vor allem, wenn es um ihre Haare geht. Pünktlich zur neuen Saison meldet sich das Model jetzt mit einem frischen Look zurück, der nicht nur für Aufsehen sorgt, sondern auch bei langjährigen Fans nostalgische Gefühle hervorruft. Auf Instagram präsentiert die GNTM-Chefin ihre neueste Typveränderung, die Erinnerungen an ihre frühen Model-Tage weckt und trotzdem absolut im Trend liegt.

Heidi Klum überrascht mit ikonischem Retro-Look

In den letzten Jahren hatte Heidi Klum vermehrt auf sogenannte Curtain Bangs gesetzt, also locker gescheitelte Stirnfransen, die das Gesicht sanft umspielten. Doch damit ist jetzt Schluss! Die vierfache Mutter kehrt zu einem Look zurück, der vielen Fans noch bestens in Erinnerung ist: dem Pony.

Dabei setzt Heidi nicht nur auf einen Schnitt, sondern gleich auf eine komplette Typveränderung. Ihr einst warmer Beach-Blond-Ton weicht einer kühleren Nuance, die den neuen Look noch klarer konturiert. Die Längen bleiben zwar erhalten, doch die Stufen bekommen mehr Präsenz. Das Ergebnis: ein edgy, strukturierter Style mit echtem Wow-Faktor.

Heidi Klum 2001. © Getty Images

Heidi rockt den neuen Look

Auch in Sachen Make-up zeigt sich Heidi von ihrer wandelbaren Seite. Ihre Smokey Eyes verleihen dem Look eine ordentliche Portion Drama und ziehen den Blick magisch an. Die Stirn ist dank ihres neuen Ponys komplett verdeckt, was den Fokus ganz auf ihre Augen lenkt. Mit dieser Frisur beweist die GNTM-Chefin mal wieder, warum sie seit Jahrzehnten zu den absoluten Mode-Ikonen gehört, denn sie folgt nicht den Trends – sie setzt sie.