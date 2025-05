× Heiße Köpfe, coole Frisuren: 8 Hairstyles für Hitzetage, die (fast) alles aushalten

Sie sind urlaubsreif, aber Ihre Haare machen nicht mit? Keine Sorge: Mit diesen 5 easy Sommerfrisuren sind Sie bereit für Strand, Stadt oder Sundowner. Stylisch, praktisch – und ideal für alle, die beim Reisen cool bleiben wollen.

Urlaubsreif? Sonne im Kopf, aber keine Ahnung, was mit den Haaren passieren soll? Kein Stress! Ob City-Trip, Strandtag oder Balkonien – mit diesen acht Sommerfrisuren bleiben Sie auch bei steigender Laune (und Temperatur) stilsicher. Und ja: Die meisten sind so unkompliziert, dass man sie sogar mit einem Cocktail in der Hand hinkriegt.

1. Offenes Haar + Kopftuch = Sommer-Cheatcode

Fettiger Ansatz? Keine Zeit für Haarewaschen? Ein hübsches Kopftuch auf dem Kopf sieht nicht nur aus wie direkt aus dem Italien-Urlaub importiert, es kaschiert auch glänzende Stellen und schützt vor Sonne. Plus: Bad Hair Day? Den merkt kein Mensch.

2. Hut ab! Stil trifft Sonnenschutz

Ein Sonnenhut ist mehr als nur ein Schattenspender – er ist eine Sommererklärung. Für den klassischen Look greifen Sie zu einem großen Strohhut mit Schleife à la Côte d’Azur. Wer’s etwas lässiger mag, wählt die Cowboy-Hut-Variante – wild, aber mit Stil. Beide Optionen schützen nicht nur Ihr Gesicht und Ihre Haare vor UV-Strahlen, sondern sind auch das perfekte Accessoire für einen Look, der nach „Ich trinke gleich einen eiskalten Rosé am Strand“ schreit.

© Getty Images ×

3. Claw Clip = Cool Girl Chic

Die 90er rufen an – und wir heben ab! Mit einer Claw Clip lassen sich die Haare schnell und stilvoll nach oben drehen. Keine fliegenden Strähnen im Gesicht, kein Hitzestau im Nacken. Einfach reinzwirbeln, einklemmen, losflanieren.

4. Sleek Ponytail – glatt, stark, sommerfest

Der Sleek Ponytail ist der Beweis, dass weniger manchmal mehr ist. Einfach die Haare eng am Kopf nach hinten bürsten, mit einem Haargummi fixieren (am besten in der eigenen Haarfarbe oder mit Stoff umwickelt), etwas Gel oder Haaröl dazu – und fertig ist der powerhafte Sommer-Look. Hält bei jeder Hitzewelle, kaschiert fliegende Härchen und wirkt dabei immer wie „Ich habe mein Leben im Griff“. Bonus: Perfekt, wenn Sie noch schnell zum After-Work-Aperol wollen.

© Getty Images ×

5. Sleek Low Bun – Coolness trifft Eleganz

Der kleine Bruder vom Ponytail: Tief im Nacken gebunden, glattgezogen und elegant, ist der Sleek Bun die Geheimwaffe gegen jeden Sommerschweiß. Ob im Büro oder beim Sundowner – dieser Look ist einfach immer on point.

© Getty Images ×

6. Bubble Ponytail – verspielt & voll im Trend

Für alle, die ein bisschen mehr Drama mögen: Der Bubble Ponytail bringt Volumen, Style und gute Laune. Einfach Haare zusammennehmen, mehrere Zopfgummis mit etwas Abstand platzieren – und die „Bubbles“ leicht auseinanderziehen. Funktioniert super mit langen Haaren und macht sofort Sommerlaune.

7. Half-Up, Half-Down – der Kompromiss, der keiner ist

Nicht ganz offen, nicht ganz zu – Half-Up, Half-Down ist die ideale Frisur, wenn Sie sich nicht entscheiden können. Die obere Haarpartie wird zusammengesteckt oder -gebunden, der Rest darf locker fallen. Stylisch, luftig und mit maximalem Urlaubsflair.

© Getty Images ×

8. Pixie Cut – der radikale Sommer-Move

Keine Lust mehr auf Haar-Gedöns? Dann ist jetzt die perfekte Zeit für einen Pixie Cut. Der Kurzhaarschnitt sieht frech, frisch und modern aus – und fühlt sich bei 30 Grad an wie eine Klimaanlage für den Kopf. Mut wird belohnt, und der Sommer ist Ihre Bühne!

© Getty Images ×

Ob Claw Clip oder Kurzhaarschnitt, Sleek Look oder Kopftuch – diese Hairstyles sind Ihre Sommer-Verbündeten.