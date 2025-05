× Beauty Foods: Diese Snacks machen Sie beim Naschen schöner

Wir naschen und schlemmen ab jetzt mit Beauty-Benefit. Denn Popcorn, Schokolade, Gummibären und sogar Burger kommen nun mit dem gewissen Extra und verwöhnen uns mit Kollagen, Vitalpilzen, Vitaminen und vielem mehr.

Gusto auf etwas Süßes, Salziges oder Fast Food? Ab jetzt heißt es nicht mehr "Finger weg", sondern: "Zugreifen". Denn Functional Food - zu Deutsch Lebensmittel mit Funktion - verpackt wertvolle Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, Omega-3-Fettsäuren oder Kollagen in unsere Lieblingssünden. Völlig "leere Kalorien" waren also gestern.

Kakao

Das ist drin: Eine heiße Trinkschoko zum Frühstück oder vor dem Schlafengehen? Ab jetzt dürfen wir täglich! Im mykoKakao Drink stecken nicht nur echter Kakao (ein Longevity-Superfood), sondern auch acht B-Vitamine sowie Vitamin C, E, D und Beta-Carotin sowie Hericium-Extrakt.

© Getty Images ×

So werden wir noch schöner: Der Power-Mix hat zahlreiche Benefits für Körper und Psyche. Die B-Vitamine stärken unsere Nerven, und Antioxidantien wie Vitamin A, C und E schützen vor Zellalterung. Ein Beauty-Booster ist auch Hericium. Der entzündungshemmende Vitalpilz ist ein Stimmungsaufheller und enthält von Natur aus alle essentiellen Aminosäuren. Diese brauchen wir wiederum für Muskelaufbau, Gewebeerneuerung und Hormonproduktion.

Popcorn

Das ist drin: Proteinpopcorn verbindet Snacken mit einer Extra-Portion Eiweiß. Zu den findigen Produzentinnen zählen u. a. Kim-Kardashian-Schwester Khloé mit Khloud sowie die in Europa erhältliche Brand MyProtein. Etwa 7 g Protein finden sich in jeder Portion -also genauso viel wie in einem Ei. Und das ist rund dreimal mehr als in "normalem" Popcorn.

So werden wir noch schöner: Proteine machen satt und unterstützen somit das Gewichtsmanagement. Sie bestehen zudem aus Aminosäuren, den "Bausteinen des Lebens", die an fast allen biologischen Vorgängen beteiligt sind. Pro kg Körpergewicht sollte man 1 g Protein zu sich nehmen. Eine 60-Kilo-Person sollte also rund 60 g Protein täglich essen -manchmal gar nicht so einfach.

Kollagen

Das ist drin: Die legendäre k. u. k. Hofzuckerbäckerei Zauner in Bad Ischl brachte gemeinsam mit Beauty-Expertin Michaela Huttary eine genussvolle Innovation auf den Markt: Sisis Finest -eine Nascherei, die mehr kann: Die feine Edelbitterschokolade schmeckt nicht nur wunderbar, sondern pflegt auch von innen - dank des hochwertigen Kollagens Verisol.

So werden wir noch schöner: Ein Plättchen mit 2,5 g bioaktivem Kollagenpeptid täglich reicht, um den Körper mit dem wertvollen Schönmacher ausreichend zu versorgen. Kollagen spielt eine wichtige Rolle in der Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln und trägt dazu bei, Cellulite zu reduzieren. Im Laufe der Jahre verringert sich der natürliche Kollagengehalt. Eine regelmäßige Zufuhr von außen wirkt dem Abbau entgegen.

Burger

Das ist drin: Burger verbinden Sie noch mit dem Health-No-Go Fast Food? Dann wird es Zeit für ein Update. Das weibliche Start-up Oh Mungood aus Schweden kreiert das volle Burger-Geschmackserlebnis auf Basis von Mungobohnen. Mit dabei im Bio-Laibchen sind zudem brauner Reis, Rote Beete, Bockshornklee sowie Gewürze.

© Getty Images ×

So werden wir noch schöner: Mungobohnen sind reich an pflanzlichem Eiweiß. Die Vorteile einer ausreichenden Proteinzufuhr haben wir ja bereits besprochen. Zudem enthält das Superfood viele Ballaststoffe (top für den Darm), es wirkt ob seines niedrigen glykämischen Index blutzuckerregulierend (top für die Figur) und versorgt mit zellschützenden und entzündungshemmenden sekundären Pflanzenstoffen wie Flavonoiden.

Gummibärchen

Das ist drin: Supplements schlucken ist öde. Das Münchner Health-Start-up Bears with Benefits verpackte die Nährstoffe, die normal in Kapseln zu finden sind, in Gummibärchen. Auf überflüssige Trennmittel und Füllstoffe oder Allergene wie Laktose und Gluten wird verzichtet. Zudem kommen ausschließlich natürliche Lebensmittelfarbe und natürliche Aromen zum Einsatz. Aber Achtung: Auf die Einnahmeempfehlungen achten, um eine Überdosierung zu vermeiden. Die Bears with Benefits sind nicht zum nebenbei Snacken gedacht.

So werden wir noch schöner: Neu im breiten Sortiment ist Lighter Legs: Der Water-Relief-Complex wirkt mit Mangan und Magnesium gegen schwere Beine. Ein weiterer Tipp: Die Appetite-Control -Bärchen.

Sweets

Das ist drin: Gute Nachrichten für alle, die häuf g von Gelüsten geplagt werden: Eine Reihe an Herstellern hat sich auf Functional Foods spezialisiert, die Heißhunger und PMS-Cravings nachhaltig und auf gesunde Weise stillen -darunter die schwedische Brand Damn it's good (DIG). Die veganen und glutenfreien Bliss Balls, Cookies und Riegel sind voller hochwertiger natürlicher Zutaten, wie Hafer, Datteln, Zimt, Kernen und Nüssen und werden schonend hergestellt. Der Geschmack: Verdammt gut!

So werden wir noch schöner: Powerfoods wie Nüsse, Hafer und Mandeln haben zwar viele Kalorien, sie enthalten aber auch geballt Mikronährstoffe, Proteine und Ballaststoffe, die den Heißhunger stillen und den Körper gut versorgen.