Kein schlechtes Gewissen: Das sind die gesündesten Fast-Food-Gerichte

Fast Food und gesund – geht das überhaupt? Manchmal muss es eben schnell gehen, aber auch dann gibt es Optionen, die nicht nur lecker, sondern auch halbwegs nahrhaft sind. Entdecken Sie fünf schnelle Gerichte, die satt machen, schmecken und dabei Ihrem Gewissen eine Pause gönnen!

Manchmal hat man einfach keine Zeit oder Lust auf ein ausgedehntes Drei-Gänge-Menü. Stattdessen gibt es etwas auf die Hand – zack, fertig, Hunger gestillt. Doch Fast Food muss nicht gleich ungesund bedeuten! Auch wenn die Wahl am Tresen oft wie ein Kampf gegen die Kalorienbombe wirkt, gibt es überraschend viele Gerichte, die halbwegs gesund und vollwertig sind.

Die Top 5 der gesündesten Fast-Food-Gerichte

Platz 5: Asia Soups

Haben Sie schon mal überlegt, wie viel Gutes in einer asiatischen Nudelsuppe steckt? Egal ob eine klassische Pho, eine Miso-Suppe oder eine schnelle Ramen-Variante: Diese wärmenden Wunder sind nicht nur lecker, sondern auch vollgepackt mit frischen Kräutern, Gemüse und oft sogar magerem Fleisch wie Huhn oder Tofu. Ja, sie kommen in großen Schüsseln, aber wer sagt, dass Fast Food immer in Papier gewickelt sein muss?

Platz 4: Ein Falafel-Wrap bitte!

Fast jeder hat schon mal einen Döner gegessen, aber schauen Sie doch mal in die vegetarische Ecke der Karte. Ein Falafel-Wrap/Dürüm ist eine echte Power-Mahlzeit. Die Kichererbsenbällchen liefern pflanzliches Eiweiß, frisches Gemüse sorgt für Vitamine, und die Joghurtsoße hält das Ganze geschmacklich leicht. Tipp: Extra Gemüse statt Frittierkram wie Pommes dazunehmen – Ihr Magen wird’s Ihnen danken.

Platz 3: Sushi für Eilige

Sushi ist der Inbegriff von „Fast Food trifft gesund“. Die kleinen Reisröllchen sind handlich, sättigend und stecken voller guter Nährstoffe. Lachs, Avocado und Gemüse wie Gurke oder Karotte sind nicht nur lecker, sondern bringen gesunde Fette, Vitamine und Ballaststoffe mit. Tipp: Wählen Sie Sushi-Varianten mit wenig Mayo oder Frittieranteil (sorry, Tempura-Fans!) und gönnen Sie sich ruhig mal die Miso-Suppe dazu.

Platz 2: Die Ofenkartoffel mit allem Drum und Dran

Warum immer Pommes, wenn es die viel bessere Kartoffel-Alternative gibt? Eine große Ofenkartoffel – am besten mit Toppings wie Hüttenkäse, gegrilltem Gemüse oder Kräutertopfen – ist der perfekte Sattmacher. Sie ist reich an Ballaststoffen, enthält komplexe Kohlenhydrate und bringt durch die Toppings genug Geschmack und Frische mit. Lassen Sie die fettigen Soßen lieber weg, dann bleibt’s leicht!

Platz 1: Die Poke Bowl

Wenn eine Mahlzeit den Spagat zwischen Fast Food und Gesundheit hinbekommt, dann die Poke Bowl. Dieses hawaiianische Highlight kombiniert frisches Gemüse, gesunden Reis oder Quinoa, dazu mageren Fisch wie Lachs oder Thunfisch – und alles wird mit einer würzigen Soße abgerundet. Sie können oft selbst entscheiden, was reinkommt, und so Ihre Bowl genau nach Ihren Vorlieben (und Kalorienbedürfnissen) gestalten. Bonus: Sie fühlt sich nach einem Luxus-Snack an, obwohl sie perfekt für unterwegs ist.